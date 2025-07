Marco Motta: "Estupinan talento vero, non farà rimpiangere Theo"

Marco Motta, ex giocatore che nella stagione 2017-2018 è stato compagno di squadra all'Almeria del nuovo terzini sinistro rossonero Pervis Estupinan, ha parlato così a gazzetta.it del nuovo calciatore del Milan: " Vedrete: un talento vero. Abbiamo giocato insieme all’Almeria in seconda serie. L’avevo soprannominato 'Dennis Rodman' per via dei capelli. Ha corsa, tecnica e fisicità. Non farà rimpiangere Theo”.

Questo il comunicato ufficiale con cui il Milan ha annunciato l'acquisto di Estupinan: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Pervis Estupiñan dal Brighton & Hove Albion FC. Il difensore ecuadoriano ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Nato ad Esmeraldas (Ecuador) il 21 gennaio 1998, Pervis Estupiñan cresce nel Settore Giovanili del LDU Quito, con cui debutta in Prima Squadra nel settembre 2015 e totalizza 45 presenze. Nel prosieguo della sua carriera veste le maglie di Granada, Almeria, Maiorca e Osasuna, prima di trasferirsi al Villarreal con cui colleziona 74 presenze e vince l’Europa League. Nell'estate 2022 passa al Brighton con cui totalizza 104 presenze e 5 gol; nel 2019 debutta con la Nazionale maggiore dell'Ecuador con cui vanta 48 presenze e 4 gol. Pervis Estupiñan indosserà la maglia rossonera numero 2".