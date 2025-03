Allegri in panchina e Paratici direttore sportivo: da qui parte la riscossa del Milan

Sta per nascere un nuovo Milan. La stagione non è ancora terminata, anzi, mancano ancora 10 giornate di campionato più 2 (ma si spera 3) di Coppa Italia, eppure dalle parti di via Aldo Rossi starebbero già cominciando a programmare la prossima, dove non saranno concessi tanti errori quanti quelli commessi in questa.

Per questo motivo il Milan è pronto a puntare sul binomio Paratici-Allegri, che ha già dimostrato di saper lavorare insieme, e vincere, ai tempi della Juventus. Scrive però questa mattina La Gazzetta dello Sport che i rapporti tra i due nel 2019 si erano raffreddati per via del licenziamento del tecnico livornese voluto anche, ed in primis, dal dirigente italiano, ma dal 2021 in poi si sono ricomposti, ed adesso potrebbero addirittura rafforzarsi nel momento in cui dovesse essere affidata proprio a loro due la riscossa rossonera.