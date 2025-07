Allegri: "L'obiettivo principale è qualificarci in Champions. Non giocarla, può essere positivo perché ci aiuta a lavorare bene affinché ci possiamo tornare"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa da Singapore a due giorni dell'amichevole contro l'Arsenal, in programma domani alle 13:30 italiane.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Qual è l'obiettivo di questa stagione?

"L'obiettivo principale è tornare a giocare la Champions, non facile perché in Italia ci sono squadre molto attrezzate e competitive. Ma la Champions deve essere l'obiettivo principale. Sono tornato con tanto entusiasmo e tanta voglia, ma l'importante è essere focalizzati sull'obiettivo finale. L'obiettivo è che il Milan, per il brand che ha e per il club che è, debba giocare in Europa. Abbiamo iniziato questa stagione con questo chiaro obiettivo. Per il calcio italiano e per la società è fondamentale essere in Europa: a livello economico e di sostenibilià c'è bisogno dei soldi della Champions League. L'aspetto positivo è che giocando una volta a settimana si ha più tempo per lavorare, assimilare i concetti e diventare più squadra. L'aspetto negativo è che, non giocando la Champions e sei ad alti livello, non è una cosa bella: viviamo per le grandi partite e le grandi competizioni. Io guardo il bicchiere mezzo pieno: non giocare la Champions può essere un fatto positivo per lavorare bene perché il prossimo anno il Milan torni a giocare in Champions League".