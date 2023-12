Allegri: "Messo il Napoli a -12. Gli scudetti si vincono con tutte le partite"

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - "Vincere questa sera è stato importante, abbiamo messo il Napoli a -12. Ora dobbiamo continuare a lavorare e a migliorare certi aspetti della partita. Buon primo tempo, poi nelle difficoltà la squadra diventa un blocco granitico e loro grosse occasioni non ne hanno avute". Così Massimiliano Allegri, dai microfoni di Dazn, nel dopopartita di Juventus-Napoli. "Ho un gruppo di ragazzi che si mettono a disposizione - dice ancora il tecnico della Juve -. Rabiot e McKennie hanno fatto un lavoro straordinario, ma durante la partita potevamo gestire meglio la palla in qualche circostanza. Cercheremo di migliorare.

La voglia è encomiabile e dobbiamo continuare. La settimana prossima rientrerà Weah, avremo una soluzione in più". "Gli scudetti si vincono con tutte le partite - dice ancora -. Gli scontri diretti hanno un peso, bisogna avere equilibrio e dobbiamo allenarci per vincere: la squadra sta facendo questo". In cosa la Juve sta migliorando? "Dopo che l'errore sul quasi gol di Kvara, la squadra non si è scomposta - risponde -: segno di maturità. C'è voglia di dimostrare e di migliorare". (ANSA).