Allegri: "Milan, Inter e Napoli ci sono arrivate davanti, ma non erano superiori a noi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, si è così espresso a DAZN sul campionato appena concluso: "Milan, Inter e Napoli ci sono arrivate davanti in classifica ma non erano superiori a noi. Se non abbiamo mai vinto negli scontri diretti, qualcosa ci è mancato sotto l'aspetto caratteriale o della gestione. La leadership o ce l'hai o difficilmente ti viene a una certa età. In questo gruppo, Chiellini è stato importante, come a suo tempo lo sei stato tu Andrea (Barzagli, ndr), Buffon o Marchisio negli anni passati”.