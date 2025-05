Allegri non potrebbe andare in panchina alla prima partita ufficiale del Milan

vedi letture

Nel caso in cui Massimiliano Allegri diventasse ufficialmente il nuovo allenatore del Milan, non potrebbe sedere in panchina nella prima gara ufficiale della stagione 2025-2026 dei rossoneri; l'ex tecnico della Juventus, infatti, era stato squalificato per due giornate (quindi salterebbe anche gli eventuali sedicesimi contro una tra Lecce e Juve Stabia) dopo le clamorose scene della finale di Coppa Italia tra i bianconeri e l'Atalanta. Non ci sarebbe in panchina nella sfida dei preliminari di Coppa Italia contro il Bari.

COSA HA CERCATO IL MILAN

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa a La Gazzetta dello Sport su Massimiliano Allegri, ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Milan: "Il profilo dell’allenatore rossonero era tracciato già da tempo: un esperto di Serie A e di coppe, un tecnico che fosse garanzia di immediata riconquista della zona Champions, un professionista di personalità, riferimento autorevole nello spogliatoio e fuori, e perché no un testimonial da esibire in tv. L’identikit di Max combacia da tutti i punti di vista: ha quattordici stagioni di campionato alle spalle, le prime due con il Cagliari, quattro nella sua prima esperienza rossonera e otto sulla panchina della Juventus.

Quattordici titoli in bacheca: sei scudetti, tre Supercoppe Italiane, 5 Coppe Italia. Se la prima volta a Milano Max fu una scommessa (poi vinta da Berlusconi e Galliani), stavolta il club spera che ci sia solo da passare all’incasso: Allegri è considerato una garanzia per il ritorno nell’Europa più ricca, quella della Champions. Ha una spiccata personalità, come sanno molti degli ex campioni rossoneri o quelli incontrati a Torino. Max si è confrontato con talenti emergenti, giocatori affermati, grandi stelle fino a Cristiano Ronaldo, che fa storia a sé. Infine, Allegri è mediaticamente forte, ascoltato con riguardo".