Riecco Max: Tare ha convinto Allegri in 48 ore. Maignan e Theo restano?

vedi letture

Riecco Max Allegri. A distanza di 14 anni dall'ultima volta, e con due parentesi di successi alla guida della Juventus, il Milan riabbraccia l'allenatore del 18° scudetto. Il tecnico livornese nel pomeriggio di ieri, negli studi del suo agente Giovanni Branchini ha incontrato i vertici dirigenziali del club e ha firmato il suo nuovo contratto. C'erano Furlani, Tare ed è passato anche Scaroni. Una firma che arriva subito dopo quella del nuovo Ds albanese e segna la strada per il futuro rossonero.

48 ore

Massimiliano Allegri ha firmato un contratto biennale con opzioni di prolungamento sia per il terzo che per il quarto anno. Lo stipendio del tecnico, uno dei nodi cruciali, sarà di circa 5.5 milioni più bonus. Il Milan ha strappato il sì del tecnico in pochissimo tempo, circa 48 ore: il merito, scrive questa mattina il Corriere dello Sport, va dato tutto al nuovo direttore sportivo Igli Tare che, non appena si è insediato, ha avviato un pressing asfissiante nei confronti del tecnico spiegandogli un progetto di rilancio che prevede lo stesso Allegri al centro. Max ha ricevuto garanzie sul mercato: avrà voce in capitolo su tutto e prenderà parte alle decisioni in entrata o uscita. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore.

Spiraglio Maignan e Theo

Allegri ha ricevuto rassicurazioni sul mercato, ci saranno rinforzi in difesa. In generale l'allenatore nelle prossime ore comincerà il giro di telefonate con i suoi nuovi giocatori: ci sarà lo spazio per le presentazioni ma soprattutto per spiegare che il progetto del Milan ha il fine di tornare a essere competitivi. Anche per questa ragione, la speranza che riporta il CorSport, è quella di recuperare Mike Maignan e Theo Hernandez, in scadenza l'anno prossimo e con il futuro incerto. Il carisma e la caratura di Allegri potrebbero convincere i due francesi. Anche Tare ci metterà ovviamente del suo e farà tentativo: ora che anche l'allenatore è stato trovato, nei prossimi giorni saranno ripescati i dossier dei due giocatori e tenterà di riaprire le trattative. In linea generale il più lontano da Milanello rimane comunque Theo Hernandez.