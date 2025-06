Allegri non vorrebbe la cessione di Maignan, ma il Chelsea è ad un passo

Situazione delicata in casa Milan: dopo le possibili partenze di Reijnders verso il Manchester City (ormai questione di ore) e di Theo Hernandez (sul mercato in attesa di sviluppi dall'Arabia o Madrid, sponda Atletico) Massimiliano Allegri ha posto un freno: non vuole perdere altri elementi chiave, incluso Mike Maignan.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Allegri avrebbe comunicato al club la sua volontà di trattenere i pilastri della squadra. Tuttavia, Maignan ha solo un anno di contratto rimanente (scadenza giugno 2026) e senza un rinnovo rischia di finire nel mirino di altri top club. In particolare, il Chelsea starebbe monitorando attentamente la situazione ed è già in contatto con l’entourage del giocatore per valutare i costi dell’operazione, tra cartellino e stipendio.

Il Milan, attualmente, valuta Maignan circa 30 milioni di euro, cifra che il club inglese considera eccessiva. I Blues starebbero quindi pensando di inserire delle contropartite per abbassare il prezzo. Va inoltre considerato il malcontento del portiere: il rinnovo, che sembrava vicino con ingaggio a 5 milioni fino al 2029, si è bloccato per decisione della società. Questa situazione di incertezza potrebbe facilitare l’eventuale trasferimento a Londra, nonostante i tentativi di Allegri e del nuovo direttore sportivo Igli Tare di trattenerlo