Allegri: "Ottobre-novembre periodo importante. Serve creare i presupposti per arrivare ad una buona posizione a gennaio e febbraio"

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - "Fuga? No, siamo solo alla settima giornata. Dobbiamo andare calmi e piano, con i piedi per terra. Ottobre-novembre è un periodo importante. Serve creare i presupposti per arrivare ad una buona posizione a gennaio e febbraio": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro il Pisa. Una giornata cruciale perché il Milan capolista affronta una neopromossa mentre ci sarà lo scontro diretto tra Inter e Napoli.

"Vincere non è facile, sarebbe importante - spiega l'allenatore rossonero - perché sarebbe un altro passo in classifica soprattutto per avvicinarsi alla quota Champions e cioè 74 punti. Questo è il nostro obiettivo. Non pensiamo a Napoli e Inter". (ANSA).