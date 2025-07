Allegri: "Per la società è fondamentale essere in Europa: c'è bisogno dei soldi della Champions League"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa da Singapore a due giorni dell'amichevole contro l'Arsenal, in programma domani alle 13:30 italiane.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Con che sensazioni ti avvicini alla stagione dopo un anno di pausa?

"Il mondo va avanti in 15 anni, il calcio va avanti. Sono tornato con tanto entusiasmo e tanta voglia, ma l'importante è essere focalizzati sull'obiettivo finale. L'obiettivo è che il Milan, per il brand che ha e per il club che è, debba giocare in Europa. Abbiamo iniziato questa stagione con questo chiaro obiettivo. Per il calcio italiano e per la società è fondamentale essere in Europa: a livello economico e di sostenibilià c'è bisogno dei soldi della Champions League".

TOMORI HA PARLATO DI ALLEGRI

Fikayo Tomori, difensore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa a Singapore a due giorni dalla sfida contro l'Arsenal in amichevole: "La scorsa stagione ovviamente non è stata positiva. Ovviamente vogliamo fare meglio, stiamo lavorando tanto e ci stiamo preparando per la prossima. Siamo molto felici di poter giocare delle partite qui. Ogni allenatore poi ha le sue idee su come si difende, su come si attacca, su come e quando pressare. Ci stiamo adattando alle richieste di Allegri".