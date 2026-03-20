Allegri sugli attaccanti: "Stanno tutti bene, c'è bisogno di tutti"

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Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan-Torino.

Insistere su Leao e Pulisic oppure dare una chance a Fullkrug che è l'unica punta d'area?

"Di soluzioni nel post partita ce n'è quando ce ne vuole. Finora Gimenez non era a disposizione e non ha ritmo partita, infatti durante la sosta vedremo se organizzarne una, se dopo a 20 minuti dalla fine hai bisogno di uno con quelle caratteristiche ne hai solo uno. Quindi o te lo giochi dall'inizio o alla fine. Stanno tutti bene, c'è bisogno di tutti. Da qui alla fine avere 5 attaccanti a disposizione è molto importante".