Allegri sul campionato: "Vediamo chi ha la forza di dare continuità ai risultati"

Allegri sul campionato: "Vediamo chi ha la forza di dare continuità ai risultati"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:00News
di Federico Calabrese

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan.

La Serie A è bella che aperta...

"Il campionato italiano è aperto in questo momento, poi vediamo chi ha la forza di dare continuità ai risultati. Sulla carta venerdì sono stati due punti persi, per il campo è stato un punto guadagnato. E domani dobbiamo dare continuità contro una squadra fisica e tecnica per poi prepararsi nel migliore dei modi alla partita di domenica contro la Roma".