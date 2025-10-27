Bucchioni: "La classe arbitrale è questa, nessuno ha la bacchetta magica"

MilanNews.it
di Federico Calabrese

Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così della classe arbitrale dopo l'ultima giornata di Serie A: "La classe arbitrale è questa, nessuno ha la bacchetta magica, Rocchi sta provando a lanciare qualche giovane, ma servirà tempo. 

Quello che da più fastidio è la difformità di valutazione e di giudizio su episodi che appaiono simili, su rigori quasi uguali nella dinamica che vengono dati o non dati, su revisioni Var che a volte sono eccessive, altre mancanti".