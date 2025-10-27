Vucetic: "Modric al Real aveva un problema, oggi corre ancora per 90'"

Vlatko Vucetic, direttore dello Sport-Diagnostic Centre della Facoltà di Kinesiologia dell’Università di Zagabria, è l'uomo che ha allungato la carriera a Luka Modric. Intervistato da TMW, ha dichiarato: "Luka era venuto al nostro centro diagnostico.

Gli avevo suggerito alcune cose: quella è stata la scintilla che poi l’ha convinto a lavorare insieme. Dopo qualche anno mi ha chiamato di nuovo, con tre obiettivi precisi: migliorare la condizione fisica, ridurre il rischio di infortuni e prolungare la sua carriera. All’epoca era al Real Madrid e aveva un problema: giocava ad alta intensità per circa 65 minuti, non di più. Oggi, a 40 anni, corre ancora per 90. Un motivo ci sarà…"