MN - Rodriguez rivela: "Sarei rimasto al Milan, ma la società decise per un'altra cosa"

Al Milan dall'estate del 2017 a gennaio 2020, Ricardo Rodriguez ha rilasciato un'intervista esclusiva al giornalista Alessandro Schiavone per MilanNews.it. Titolare per due anni dopo il suo arrivo dal Wolfsburg, lo svizzero oggi al Betis perse il posto dopo l'arrivo di Theo Hernandez. Questo il suo ricordo sugli anni in rossonero: "Tanti ricordi belli, secondo me avevamo una bella squadra. Non è andato tutto bene però l'importante è che ho giocato tanto. Io al Milan sono stato bene, eravamo una bella squadra."

Hai avuto Giampaolo, Gattuso e Pioli: con quale allenatore ti sei trovato meglio?

"Tutti mi hanno insegnato qualcosa, davvero. Anche con Pioli, con tutti davvero. E poi c'era anche Montella. Con loro due e con Giampaolo e Gattuso: non posso fare solo un nome. Con tutti loro ho fatto qualcosa di buono...".

Come Ronaldinho, sei rimasto al Milan per due anni e mezzo esatti. Saresti voluto rimanere più a lungo?

"Guardi, io ho sempre provato a dare il mio meglio. Ma alla fine sono decisioni della società che voleva un altra cosa...".