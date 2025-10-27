Colombo: "Allegri si aspetta un innesto a gennaio ma al momento la società frena"

Santiago Gimenez e Nkunku non si sbloccano in campionato: all'ottava giornata sono ancora a quota zero gol. Una situazione mette oggettivamente in difficoltà il Milan, che venerdì contro il Pisa ha dovuto tener conto dell'ennesima prestazione insufficiente dei suoi riferimenti offensivi. Monica Colombo, in diretta a Radio Sportiva, ne parla così:

Prendere due attaccanti buoni invece che uno solo, ma straordinario… È un problema del calcio italiano?

“Probabilmente il discorso è questo. Anche se guardiamo in casa della Juventus quando David è stato acquistato nessuno pensava che avrebbe avuto un rendimento così lontano dalle aspettative considerando il suo curriculum. Quindi è vero che è arrivato a zero, ma a livello di commissione e ingaggio è stato un investimento importante”.

Allegri rimpiange di non aver avuto Vlahovic quest’estate?

“Sì, sicuramente. Non è un mistero per nessuno che fino alle 19.55 dell’ultimo giorno di mercato il Milan ha sperato che Gimenez accettasse il trasferimento alla Roma. Era stato imbastito questo scambio con Dovbyk che poi, come tutti sappiamo, non si è realizzato. Dovbyk era comunque una seconda scelta rispetto a Vlahovic che era il preferito di Allegri, ma che per motivazioni di natura economica legate al maxi ingaggio da 12 milioni poi alla fine non si è realizzato. Io credo, anzi sono sicura che l’allenatore del Milan un innesto nel mercato di gennaio se lo aspetta. È altrettanto verosimile che la società non intende svalutare quelli che sono i propri patrimoni in rosa, e quindi in questo momento la società frena. All’apertura del mercato mancano più di due mesi, c’è parecchia acqua che deve passare sotto i ponti”.