Allenamenti del Milan top-secret: a Milanello installati teloni sulle recinzioni

vedi letture

Lunedì è iniziata a Milanello la nuova stagione del Milan con Paulo Fonseca alla guida della formazione milanista. Zlatan Ibrahimovic, seduto al fianco del portoghese durante la sua presentazione, è stato sempre presente nel Centro sportivo di Carnago in questi primi giorni di allenamenti e ha scelto di proteggere maggiormente il lavoro del neo allenatore rossonero: lo svedese, in accordo con il resto del club, ha infatti deciso di costruire un’impalcatura di tre metri alla quale sono stati appesi di teloni per impedire la visuale dei campi di Milanello dall’esterno.

Ecco la foto scattata fuori dal Centro sportivo di Milanello: