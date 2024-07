Allenamenti Top-Secret, Fonseca come Josè Mourinho

vedi letture

Le metodologie di lavoro del nuovo allenatore rossonero Paulo Fonseca iniziano a prendere corpo e nonostante le temporanee assenze dei nazionali e nuovi acquisti, il tecnico portoghese ha intensificato i carichi. Al mattino lavoro incentrato sulla forza, poi esercitazioni sulla fase difensiva, che a Fonseca sta particolarmente a cuore dopo i negativi numeri della passata stagione. Come abbiamo riportato anche sul nostro sito però, la mattinata a Milanello è iniziata con una novità.

Infatti, Ibrahimovicl in accordo con il resto del club, ha infatti deciso di costruire un’impalcatura di tre metri alla quale sono stati appesi di teloni per impedire la visuale dei campi di Milanello dall’esterno. Come fece in passato anche Josè Mourinho, questa volta al Milan l'input è stato dettato da Ibrahimovic.