Allenamento pomeridiano per il Milan a due giorni dalla sfida contro l'Atalanta

vedi letture

Dopo il recente successo in casa dell'Udinese, il Milan di Conceiçao si ritrova così a giocare a San Siro. Domenica sera infatti, al Meazza arriva l'Atalanta di Gasperini, in cerca di punti preziosi per blindare un posto in Champions League. Così, in vista della sfida contro i bergamaschi, quest'oggi la squadra di Conceiçao si allenerà a Milanello nel pomeriggio.

LA SQUADRA ARBITRALE - MILAN – ATALANTA

PICCININI

IMPERIALE – ZINGARELLI

IV: MARCHETTI

VAR: FABBRI

AVAR: GUIDA

Queste tutte le designazioni della giornata:

Lecce-Como, Sozza Simone

Monza-Napoli, La Penna Federico

Roma-Verona, Pairetto Luca

Bologna-Inter, Colombo Andrea

Empoli-Venezia, Massa Davide

Milan-Atalanta, Piccinini Marco

Cagliari-Fiorentina, Marinelli Livio

Genoa-Lazio, Ayroldi Giovanni

Parma-Juventus, Chiffi Daniele

Torino-Udinese, Collu Giuseppe