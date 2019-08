Altafini critico: "Suso e Castillejo insieme mai. Assolvo Piatek"

José Altafini, ex leggenda del Milan, ha parlato della situazione dei rossoneri dopo il ko nella partita d'esordio in Serie A a Udine, intervenendo a Radio Sportiva: "Suso e Castillejo non possono giocare insieme perché sono giocatori più o meno uguali. Assolvo invece Piatek che ha sbagliato due tiri in porta, ma i compagni non gli creano mai un'occasione da gol. Nel Milan non c'è nessun giocatore che punta l'uomo: si doveva sacrificare Donnarumma e comprare un giocatore che punta l'avversario. Non puoi giocare per tutta la partita scambiando il pallone e tocchicchiando. Dovrebbero dire a Paqueta di puntare la difesa avversaria".