Altafini: "I test estivi non contano, Piatek riprenderà a segnare"

José Altafini, ex attaccante rossonero, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e si è mostrato poco preoccupato dal precampionato del Milan: "Quando ero al Napoli, andammo a giocare un’amichevole col Viareggio e finì in goleada, mentre la Fiorentina pochi giorni prima sullo stesso campo aveva pareggiato 0-0. Lo scudetto però non lo vincemmo noi, ma la Fiorentina... I test estivi non contano, guardate il Barcellona: le ha vinte tutte e poi ha perso la prima di Liga con l’Athletic senza riuscire a segnare. Piatek? Non è l’unico a soffrire la preparazione. È un po’ imballato, ma sono sicuro che riprenderà a segnare non appena si farà sul serio".