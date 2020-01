José Altafini, intervenuto a Radio Sportiva, ha detto la sua sulla situazione in casa rossonera: "Obiettivo stagionale del Milan? Cercare di fare più punti possibile per evitare di avere problemi. Non è facile per i dirigenti sistemare la squadra in questa situazione. Pioli? Lavora con quello che ha. Ci sono giocatori che non riescono a fare un cross decente...".