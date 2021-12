Altafini: "Pioli è un allenatore molto bravo ma contro l'Udinese ha sbagliato formazione"

José Altafini, ex calciatore fra le altre anche del Milan, ha parlato di Stefano Pioli ai microfoni di Tuttosport. Altafini ha detto: “Per me si tratta di un allenatore molto bravo, uno che finora ha lavorato davvero bene, ma contro l’Udinese ha sbagliato la formazione, lasciando fuori alcuni dei giocatori migliori, vedi Tonali. I padroni di casa si sono portati in vantaggio e le seconde linee dei rossoneri hanno fatto fatica contro i friulani, che ne hanno approfittato, arrivando ad un passo dalla vittoria. Il Milan non avrebbe mai recuperato se non ci fosse stato il gol di Ibra, che ha tirato fuori dal cilindro una vera e propria magia. Ora però non facciamo processi a Pioli, non aveva praticamente mai sbagliato negli anni precedenti, doveva arrivare anche il suo turno”.