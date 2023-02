Altobelli: "Il derby non ha favoriti: si vince con emozione e cuore"

MilanNews.it

Alessandro Altobelli, ex bandiera dell'Inter, è stato intervistato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport in merito all'imminente derby di campionato e ha parlato così: "Non bisogna cadere nell’errore di dare qualcosa per scontato. Il derby non ha favoriti, non tiene conto dello stato mentale o fisico delle squadre o dei singoli. Sono 90′ a parte, una finale in mezzo al campionato. Si annulla tutto, si vince con l’emozione e con il cuore prima ancora che con la tecnica".