Altra sconfitta umiliante per la Juventus: la Fiorentina vince 3-0

Altra sconfitta umiliante per la Juventus: i bianconeri cadono per 3-0 in casa della Fiorentina. Un risultato che fa il paio con quello patito settimana scorsa in casa con l'Atalanta che aveva dominato e trionfato per 4-0: due partite, sette gol subiti, 0 fatti e il discorso Champions League riaperto con il Bologna che adesso è in possesso del quarto posto ma anche dopo le vittorie di Roma e Milan che ora sono rispettivamente a 4 e 6 punti dall'ultima posizione utile per la massima competizione europea.

Decisivi i gol, nel primo tempo, di Gosens e Mandragora mentre nella ripresa è Gudmundsson a mettere la ciliegina sulla torta.

Il programma completo della 29ª giornata

14/03/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Lecce 2-1

15/03/2025 Sabato 15.00 Monza-Parma 1-1

15/03/2025 Sabato 15.00 Udinese-Hellas Verona 0-1

15/03/2025 Sabato 18.00 Milan-Como 2-1

15/03/2025 Sabato 20.45 Torino-Empoli 1-0

16/03/2025 Domenica 12.30 Venezia-Napoli 0-0

16/03/2025 Domenica 15.00 Bologna-Lazio 5-0

16/03/2025 Domenica 15.00 Roma-Cagliari 1-0

16/03/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Juventus 3-0

16/03/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN.