Altro addio eccellente dopo quello di Klopp: Coinceçao lascerà il Porto a fine stagione

Dopo Jurgen Klopp e il Liverpool e Xavi e il Barcellona Il valzer delle panchine europee potrebbe coinvolgere anche il Porto e Sergio Conceiçao. La notizia sta facendo il giro del Portogallo: secondo le informazioni riportate dal Correio da Manhã il tecnico lascerà i Dragões a fine stagione, alla scadenza del suo contratto.

Potrebbe essere arrivata quindi la fine di una storia lunga 7 anni, che ha portato in dote ben 10 titoli: tre campionati, tre Supercoppe, tre Coppe del Portogallo e una Coppa di Lega. L'ex centrocampista di Inter e Lazio sarebbe "esausto e frustrato" a causa delle poche risorse messe a sua disposizione dal club: il Porto, negli ultimi anni, non è riuscito a dominare come in passato e ha fatto molta fatica in patria mentre le rivali storiche - Benfica e Sporting Lisbona - sono cresciute e oggi sembrano avere qualcosa in più.

Conceiçao si è più volte lamentato pubblicamente per questa mancanza di ambizione della proprietà e non ha apprezzato le recenti dichiarazioni del suo presidente, Pinto Da Costa. Il risultato delle elezioni presidenziali, che si svolgeranno ad aprile, non cambierà nulla, perché la decisione è ormai presa: anche Conceiçao sarà sul mercato da luglio.