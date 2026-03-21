Altro rigore molto dubbio, è l’ottavo contro in stagione per i rossoneri

Altro rigore molto dubbio, è l’ottavo contro in stagione per i rossoneri
Oggi alle 22:24News
di Andrea La Manna

Al minuto 83 di Milan-Torino l'arbitro, in seguito ad una lunga azione, viene richiamato dal var per una OFR per un fallo di Pavlovic ai danni di Simeone che viene leggermente trattenuto e si lascia cadere chiedendo la massima punizione. Sembrerebbe un contatto di gioco dove il var non può intervenire ma invece così non è stato e l'arbitro Fourneau decide di punire l'intervento del serbo, scatenando l'ira a bordocampo di Massimiliano Allegri. 

Prima di questo erano stati sette i rigori fischiati contro il Milan fino a questo momento, uno proprio all'andata contro i granata realizzato sempre da Nikola Vlasic. Anche questa volta niente da fare per Maignan che resta fermo a due rigori parati in stagione. 