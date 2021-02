Amadeus: "Ibra è il numero uno in tante cose". Il messaggio dello svedese: "Preparatevi, facciamo un altro record"

Oggi Amadeus ha parlato in conferenza stampa per presentare il prossimo Festival di Sanremo, confermato la presenza di Zlatan Ibrahimovic: "Ibrahimovic è un grandissimo campione, da interista faccio i miei complimenti al Milan. Ibra mi ha regalato la sua maglia, ho un fratello milanista che la vorrebbe ma ovviamente non gliela darò - riporta corrieredellosport.it -. Cosa farà lo svedese? Ibrahimovic è un personaggio da scoprire, è il numero uno in tante cose. Lo scoprirete". Poco dopo è arrivato anche un breve messaggio dell'attaccante rossonero che ha dichiarato riferendosi ad Amadeus e Fiorello: "Preparatevi, sto arrivando. Facciamo un altro record".