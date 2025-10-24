Amauri rivela: "Ancelotti mi aveva messo in cima alla sua lista per il dopo Inzaghi al Milan"

L'ex attaccante Amauri, che in carriera ha vestito le maglie di Chievo, Palermo, Juventus e Fiorentina, ha rivelato nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport di essere stato cercato anche dal Milan dopo il primo anno in rosanero. Ecco le sue parole: "Se è vero che dopo il primo anno a Palermo sono stato vicino alla Roma? Sì, ma non c’erano solo i giallorossi. La Roma mi cercò e Baldini, il vice di Spalletti, mi disse che sarei stato perfetto per fare coppia con Totti e che anche Francesco sarebbe stato contento. Mi voleva pure il Milan: Ancelotti mi aveva messo in cima alla sua lista per il dopo Inzaghi.

Il passaggio alla Juve? Un mondo bellissimo, diverso. C’era una cultura della vittoria difficile da spiegare. Io giocavo in un attacco stellare con Trezeguet, Del Piero e Iaquinta. Conservo ricordi stupendi, su tutti la vittoria col Real. Segno il 2-0, un sogno”.