Ambrosini: "Bakayoko è cresciuto esponenzialmente, difficile togliere dal campo Kessie. Biglia dovrà conquistarsi il posto"

Massimo Ambrosini, intervenuto a Sky Sport, ha parlato dei centrocampisti rossonero: "Bakayoko fai fatica a lasciarlo fuori, ha quella sfrontatezza per assumersi le responsabilità. In campo ci vuole personalità per farsi vedere e lui è cresciuto esponenzialmente. Se dovesse giocare Biglia lui può fare anche la mezz'ala. Anche Kessie è difficile toglierlo dal campo. Paquetà ha qualità fisiche oltre che tecniche, deve capire che qui non c'è tempo di divertirsi davanti la propria area di rigore. Biglia dovrà conquistarselo il posto in questo momento".