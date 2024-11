Ambrosini: "Comincio ad avere un po' di dubbi sulla candidatura Scudetto del Milan..."

"Comincio ad avere un po' di dubbi sulla candidatura Scudetto del Milan..." Così Massimo Ambrosini, collegato con 'Radio Serie A', in merito alle possibilità di conquista del titolo del Milan di Fonseca dopo tredici giornate di campionato. "L'Atalanta invece è da Scudetto? Sì. Però chiaramente dovesse vincere sarebbe una sorpresa perché all'inizio della stagione ero molto dubbioso. Tra due domeniche c'è Atalanta-Milan, sarà un bel test: dovesse continuare così la Dea sarebbe comunque una sorpresa. Tra competere e vincere non c'è la stessa differenza che c'è tra l'arrivare settimi o terzi. Tra l'arrivare settimi o terzi c'è un scalino, tra secondi e primi molti di più".

Al termine della gara pareggiata 0-0 contro la Juventus, questa l'analisi di Paulo Fonseca: "Difensivamente penso che siamo stati bravi. Non dobbiamo dimenticare che questa squadra, la Juventus, ha fatto quattro gol qui contro l'Inter. La squadra è migliorata difensivamente, anche perché la Juventus non ha preso tanti rischi, ma penso che siamo stati bravi in difesa. Il problema penso che sia stato in attacco".

E ancora: "Non è facile creare situazioni contro una squadra come la Juventus, la squadra che prende meno gol e concede meno occasioni agli avversari. Penso che offensivamente abbiamo quasi sempre preso le decisioni sbagliate. E dopo penso che non abbiamo preso rischi offensivamente, soprattutto negli ultimi metri possiamo rischiare, e penso che non l'abbiamo fatto".