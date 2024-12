Ambrosini: "Fra le squadre che dovevano avere un campionato di un certo tipo, il Milan è quella che sta facendo più fatica in proporzione alla qualità della rosa"

Nel corso di DAZN Serie A Show Massimo Ambrosini, ex capitano rossonero, ha parlato del campionato del Milan finora tra alti e bassi. Queste le sue dichiarazioni:

“Fra le squadre che dovevano avere un campionato di un certo tipo, il Milan è quella che sta facendo più fatica in proporzione alla qualità della rosa. Per me è una squadra forte, il Milan ha giocatori forti, giocatori che ha livello di potenzialità sono quelli che hanno espresso meno in proporzione al valore che hanno. Ad esempio la Juventus non ha attaccanti, il Milan ha Abraham e Morata. Loftus-Cheek, che ha fatto bene a Bergamo, è un’alternativa ai titolari e sta facendo poco. Ha quattro difensori centrali di valore. Di Theo e Leao ne possiamo parlare quanto volete. Dal punto di vista di forza della rosa, e di quello che ha fatto vedere in campo è una squadra che finora ha fatto poco, meno di quello che poteva fare”.