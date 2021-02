Ambrosini: "Ibra a Sanremo una gestione societaria, lui farà ancora di più in campo"

Massimo Ambrosini, intervenuto a Sky Sport, ha commentato la partecipazione di Ibrahimovic a Sanremo: "E' una gestione societaria, dirigenti e allenatori avrebbero volentieri evitato questa situazione. Sposto l'attenzione su di lui, in queste situazioni di confusione si sente a suo agio. Secondo me nelle prossime partite potrà fare anche qualcosa in più. Lui non ha mai mancato di mettere a disposizione sé stesso per il resto della squadra. Con la Stella Rossa è entrato per incidere".