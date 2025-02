Ambrosini: "Il Milan ha fatto bene come spirito di squadra. Delusione perché il gol era evitabile"

Beffa per il Milan che viene ripreso al 93° minuto del derby dopo una prestazione di grande carattere e sacrificio. I rossoneri, in vantaggio con Reijnders a fine primo tempo, sono stati ripresi alla fine dalla partita dal gol di De Vrij. Un pareggio oggettivamente giusto che lascia l'amaero in bocca per come è arrivato ma che certo regala una prestazione di testa dei rossoneri, una prestazione di cui far tesoro per il resto della stagione come atteggiamento.

Nel post partita di Dazn è intervenuto Massimo Ambrosini: "Il Milan molte volte aveva sbagliato l’approccio e poi ha dovuto rincorrere. Oggi ha fatto bene in generale come spirito di squadra, dall’inizio alla fine. Nel secondo tempo potevano tentare di arginare con qualche azione in più. Delusione perché fra tutte le occasioni, quello era il gol più evitabile. Ma se pensiamo da dove siamo partiti: possono essere deluse e felici tutte e due, per motivi diversi".