Ambrosini: "In queste notti serve personalità. Il Milan non deve avere paura"

MilanNews.it

Massimo Ambrosini, intervenuto a Prime Video nel pre partita di Tottenham-Milan, ha parlato delel qualità necessarie per affrontare queste notti di Champions: “Cosa serve in queste notti? Personalità, devi entrare dentro con la convinzione di non subire l’ambiente, l’ambizione di mettere in mostra le sue qualità e soprattutto non aver paura. Ci auguriamo tutti che il Milan trovi delle risorse per esaltarsi”