Ambrosini in vista della finale: "Milan migliorato tanto. La finale sarà equilibrata"

Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore Massimo Ambrosini, oggi voce di DAZN, ha presentato la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, trofeo che lui ha vinto in rossonero nel lontano 2003.

Milan-Bologna di venerdì cosa ha detto?

"Che la finale sarà equilibrata e che il Bologna dovrà avere un’attenzione estrema, altrimenti verrà punito dalle individualità del Milan".

Conceiçao è uno specialista in rimonte.

"Il Milan ha un modo diverso di stare in campo rispetto a prima. Mentalmente è migliorato tanto".

Il ko di San Siro rischia di pesare per il Bologna?

"No. In finale si azzerano tutti i pensieri su passato e futuro. L ’unico obiettivo è alzare la coppa".

Differenze tra l’ultimo match di A e la finale?

"Il Milan venerdì aveva la testa più libera del Bologna, in corsa per la Champions. La Coppa Italia invece è un obiettivo comune: non so chi avrà più pressione, ma il carico emotivo ci sarà per tutti".