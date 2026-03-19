Ambrosini: “Leao in attacco fa meno paura, devo giudicarlo per quanto salta l’uomo non per le sponde”

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Durante l'ultima puntata di Elastici, format di Cronache di Spogliatoio, Massimo Ambrosini ha parlato di Leao. Queste le sue parole:

"Pulisic stava quasi giocando peggio di lui perchè quei due palloni che non gli da sono sinonimo di un giocatore che non è lucido, perchè quei due palloni glie li devi dare. Se non glie lo dai in quel momento allora quando. Quindi chi doveva uscire tra i due era Pulisic e non Leao, tutta la vita. Perchè poi Marusic che si prende quelle due imbucate devi stressarlo. Uno che ha Leao davanti si preoccupa, adesso non c'è niente da fare fa meno paura agli avversari. Se io sono terzino destro e gli dai il pallone, comincio a dire adesso cosa succede? Sta provando, durante la stagione lui ha messo dentro qualcosa in più, però tu non puoi giudicarlo se fa la sponda o se mi attacca una volta la profondità. Bravo, lo stai facendo bene, ma io devo giudicare se prendi dieci volte la palla, ti smarchi bene e puntare l'avversario dieci volte a partita"