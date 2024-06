Ambrosini: "Loftus-Cheek ha tutto per essere un top, ma non mostra sempre le sue qualità"

E' intervenuto così l'ex capitano del Milan, Massimo Ambrosini, rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di 'OLBG', portale di betting online. L'ex Milan e Fiorentina si è soffermato su diversi protagonisti del Milan: da Fikayo Tomori a Ruben Loftus-Cheek.

Su Ruben Loftus-Cheek: "Ha tutto come top player, ma dobbiamo vederlo giocare a quel livello in ogni partita e non una volta su tre. Ha tutto, ma non mostra abbastanza le sue qualità, questo è il suo problema. Forse è per questo che il Chelsea lo ha lasciato andare".