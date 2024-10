Ambrosini: "Non si metteranno mai seduti, UEFA e Fifa e gli altri club. Tutti hanno bisogno di soldi"

Massimo Ambrosini, storico centrocampista ed ex capitano del Milan, è stato intervistato da Luca Serafini per Milan Community TV, canale YouTube dell’omonimo portale a tinte rossonere.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

L’annosa questione dei calendari, Ancelotti la spiega seriamente visto che lui non ha bisogno di aggrapparsi agli alibi. Perché non esiste un’occasione, non dico un congresso, annuale dove a bocce ferme si radunano dirigenti, allenatori e capitani e parlano con la UEFA o la Fifa per discutere di queste cose. Il calendario sta diventando un grosso problema…

“Non si metteranno mai seduti, UEFA e Fifa e gli altri club. Tutti hanno bisogno di soldi, sono tutti perfettamente consapevoli che siamo arrivati al limite. Finché hai società indebitate che creano una Superlega perché hanno bisogno di soldi… Non possono sedersi è dire che dovrebbero giocare di meno perché hanno bisogno di soldi. Si stanno ancora creando tornei, l’unico modo per creare soldi è creare partite. O si mettono d’accordo le società per abbassare i costi come il monte ingaggi, così i giocatori possono giocare un po’ di meno. Si devono sedere al tavolo anche i calciatori”.