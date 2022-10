MilanNews.it

Massimo Ambrosini, ex calciatore, si è così espresso a DAZN nel pre partita di Torino-Milan: “La partita è delicata, sei in mezzo a due partite di Champions decisive. Il Torino è una squadra che ti obbliga a fare un certo tipo di partita in cui il Milan ha fatto vedere di fare più fatica del solito”.