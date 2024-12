Ambrosini: "Reijnders sa fare gol in tutti i modi: con l’inserimento da dietro, ma anche con il tiro da fuori"

Domani è in programma Atalanta-Milan e in mezzo al campo ci sarà una bella sfida tra Reijnders ed Ederson. Questo il pensiero alla Gazzetta dello Sport dell'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini: "Sarà un bel banco di prova per entrambi, così come per Atalanta e Milan. Ederson a livello fisico è eccezionale, nella cattiveria che mette nei duelli pare un difensore, ma poi sa anche arrivare a concludere a rete nell’altra area. È questione di interpretazione, attitudine e applicazione. Come Reijnders, il brasiliano della Dea è un centrocampista moderno, soprattutto perché in grado di coprire tutto il campo.

Cosa hanno invece di diverso? "L’olandese del Milan ha in più l’ultimo passaggio, l’imbucata quasi da trequartista. E sa fare gol in tutti i modi: con l’inserimento da dietro, ma anche con il tiro da fuori. Ecco, da parecchio non mi capitava di vedere un centrocampista in Italia che calcia come Reijnders".