Ambrosini: "Rinnoverei Giroud, non credo che a 38 anni avrà pretese da titolare. E gli affiancherei Zirkzee"

Giroud sì o Giroud no? Il forte centravanti francese ha il contratto in scadenza a giugno, con il discorso rinnovo che verrà affrontato più avanti in stagione. Massimo Ambrosini, in diretta su DAZN, ne parla così.

Rinnoveresti Giroud? “Per me sì. A livello di leadership, presenza e professionalità ci deve pensare. Il Milan l’anno prossimo dovrà fare qualcosa, non credo che lui, che farà 38 anni, avrà pretese di titolarità. Chi gli affiancherei? Zirkzee, mi piace moltissimo”.