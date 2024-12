Ambrosini: "Se la situazione è mezza e mezza il Milan non vince"

Seppur creando molto e sprecando altrettanto, il Milan non riesce a vincere contro il Genoa, con la gara che sarebbe dovuta essere la cornice perfetta per la festa dei 125 anni che è finita tra i fischi assordanti dello stadio e la contestazione del tifo organizzato. Massimo Ambrosini, in diretta su DAZN nel post partita, parla di quello che secondo lui è mancato questa sera:

“Ho visto meno convinzione. Quando vai a fare l’ultima giocata ci vuole qualità, ma alcune volte devi farlo anche di rabbia. Se la situazione è mezza e mezza il Milan non vince. E per vincere oltre la qualità ci vuole anche quella cosa in più…”