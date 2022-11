Ambrosini su Weah: "Giocatore straordinario, al Milan era ad un livello di onnipotenza clamorosa"

MilanNews.it

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, si è così espresso nel corso del format "On The Pitch" di MilanTV sul suo coast to coast segnato con la maglia rossonera da Weah: "Weah è arrivato giovanissimo al Milan, nel pieno della sua maturità fisica e mentale; è stato accolto subito bene, soprattutto da Marco Simone, sia in squadra che in casa. Giocatore straordinario. Dopo il gol, Weah era sfinito e non sapeva chi abbracciare... Weah giocatore clamoroso, era ad un livello di onnipotenza clamorosa".