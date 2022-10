Ambrosini sul miglior giocatore italiano: "Scelgo Tonali per quello che facendo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Ambrosini, ex calciatore, è intervenuto a DAZN nel post partita di Verona-Milan stilando la sua lista personale dei tre migliori giocatori italiano in circolazione: “Al terzo posto metto Marco Verratti, che da tempo è il giocatore italiano più forte sul panorama europeo. Al secondo metto Raspadori, mi sta entusiasmando il suo modo maturo di essere arrivato in una grande squadra come il Napoli. Al primo posto però metto Tonali per quello che ha fatto l’anno scorso, per quello che sta facendo e per quello che è diventato”.