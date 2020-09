Ambrosini torna sull'addio: "Mi sarebbe piaciuto che il Milan mi avesse comunicato prima le sue intenzioni"

Massimo Ambrosini, ospite a Calciomercato - L'originale su Sky Sport, ha sottolineato quanto per lui ha rappresentato il Milan, tornado sulla gestione del suo addio nel 2013: "Quando ne fai parte secondo me non te ne rendi conto, cominci a valutarlo dopo, in mezzo nn ha la percezione reale. Mi avrebbe fatto piacere che il Milan mi avesse fatto sapere in tempo le sue intenzioni, mi sarebbe piaciuto mi fosse comunicato prima".