Ambrosini: "Tutti devono dare un segnale. Perdere un altro derby non so se possa essere gestibile"

Massimo Ambrosini ai microfoni di DAZN commenta il derby della Madonnina che inizierà fra pochi minuti: "Non giriamoci intorno, il Milan è in grande difficoltà. Questa partita rappresenta un'enorme possibilità per cambiare, ma tutti devono dare un segnale".

L'ex centrocampista rossonero prosegue:

"Il problema è che dal punto di vista dell'ambiente non so se possono gestire un'altra sconfitta. Non possono permettersi prestazioni come quelle recenti, dal punto di vista dell'atteggiamento. Se perdessero vanno a 6 punti ma sarebbe il male minore, qualora facessero una partita di livello".

Sul 4-4-2

"Il Milan fa una partita un po' più attenta, si prende un po' più di campo per poter attaccare. E vorrà fare una fase difensiva un po' più compatta. Nei primi 10 minuti col Liverpool ci provavano. Detto questo Fonseca con questo cambio ha mostrato coraggio".