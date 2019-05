Amelia: "Abate si merita il tributo di San Siro, si sentirà la sua mancanza"

Ai microfoni di Milan Tv, Marco Amelia ha parlato così di Ignazio Abate: “Conosco il suo legame con il Milan, Milano e i tifosi. Si merita il tributo di San Siro. È un ragazzo per bene che ha dato tanto a questa maglia. Queste situazioni danno sensazioni particolari. Ignazio si è meritato tutti quegli applausi. Quando io ero al Milan, noi un po’ più giovani, anche io ero di mezza età in quegli anni, seguivano gli esempi come Rino, Seedorf e Nesta, che tramandavano cosa significa il Milan. Quando se ne sono andati, noi e Ignazio soprattutto ci siamo presi la responsabilità di trasmettere questi sentimenti. Ignazio poi ha continuato. Questi ruoli sono fondamentali nello spogliatoio quando arrivano nuovi giocatori per tramandare cosa significa vestire questa maglia. Si sentirà sicuramente la sua mancanza, lo si è visto anche ieri quando i compagni hanno dimostrato grande affetto per un ragazzo d’oro”.