Amelia e il Manchester United: "Sorteggio duro ma vedo il Milan favorito"

Marco Amelia, intervenuto a Sky Sport, ha commentato così il sorteggio di Europa League che vedrà Milan e Manchester United sfidarsi agli ottavi di finale: "Siamo in un momento dell’Europa League in cui tutte le squadre sono forti. Sulla carta un sorteggio un po’ duro per le italiane, ma anche le avversarie si devono preoccupare di Roma e Milan. Periodo difficile? È un momento, sono convinto che durante la stagione capita, l’importante è capire quanto dura. La forza del gruppo fa sì che questo momento dura poco, mi piacciono Kjaer e Ibra che hanno mentalità vincente, pronti a voltare pagina. Ieri era importante passare il turno, poi tutti sanno che è un momento decisivo della stagione. Andranno ad affrontare lo United nel miglior modo possibile. A sprazzi credo che il Milan abbia fatto la prestazione anche nell’ultimo periodo. L’allenatore del Manchester ha tante scelte, hanno un bel mix di giocatori giovani e di esperienza. Ma credo che se la giocheranno alla pari, ho tanta fiducia nel Milan nonostante il momento. Anche i rossoneri hanno un bel mix di giovani ed esperti in rosa. Nonostante la forza del Manchester United vedo favorito il Milan”.