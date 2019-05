Amelia: "Gattuso ha ancora margini di miglioramento, ha già fatto ottime cose"

Marco Amelia, ospite telefonico a Milan Tv, ha parlato così dell’operato di Gennaro Gattuso: “Da allenatore sto vivendo bene quello che ha fatto Rino. Il Milan ha avuto difficoltà enormi negli ultimi cinque anni sotto l’aspetto degli allenatori. Sono stati fatti passi avanti nell’identità di questo Milan. Ovvio, non è facile arrivare subito al top ma sono convinto che Rino ha messo le basi per ridare un’identità evidente in ogni partita. Non solo quella di vedere un buon calcio ma è quella di far vedere un atteggiamento aggressivo, di attaccamento alla maglia che stanno dimostrando i giocatori più rappresentativi. Questo è un DNA che ha Rino che ha vestito per tanti anni questa maglia. Sono convinto che abbia ancora margini di miglioramento, dal mio punto di vista ha fatto ottime cose”.